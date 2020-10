Domani screening oculistici gratuiti

Nel mondo, secondo l’OMS sono circa 2,2 miliardi le persone affette da gravi problemi oculari ai quali si deve garantire l’accesso a cure tempestive e di qualità, per evitare di avere un numero maggiore di ciechi ed ipovedenti.

L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla tutela del più importante dei cinque sensi: a livello mondiale otto casi di disabilità visiva su dieci sono evitabili. Gli oftalmologi sono concordi nell’affermare che quando gli occhi si ammalano è alle volte troppo tardi per intervenire e che servirebbe più prevenzione. Anche quando le terapie e gli interventi non possono più aiutare, la riabilitazione visiva consente di riconquistare spazi di autonomia e libertà.

È proprio per questo motivo che il secondo giovedì di ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Vista, indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità e dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie oculari.

Il contributo del presidente Iapb Calabria Luciana Loprete

Come affermato dal Presidente IAPB Calabria Luciana Loprete: “È necessario, con ogni mezzo idoneo, fornire informazioni e consulenza sulle minorazioni visive, nonché un sostegno diretto ove fosse considerato necessario; servono più prevenzione e riabilitazione.”

Quest’anno, la pandemia da Covid-19 ci impone di evitare eventi con la partecipazione attiva della cittadinanza, che sarebbero sottoposti a rischio di contagio.

Per questa ragione, il Comitato di Catanzaro dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in occasione della Giornata Mondiale della Vista, l’8 ottobre, ha svolto la maggior parte delle iniziative in modalità telematica: registrando uno spot incisivo in trasmissione nelle tv locali e stampa online nei giorni precedenti, realizzando un’intervista di carattere medico-informativo che verrà trasmesso nella giornata di Giovedì 8 ottobre

Per tutti i cittadini inoltre, è possibile sottoporsi a Screening oculistici gratuiti presso l’Ambulatorio “Mario Barbuto” – Via Gattoleo n. 2 l’8 Ottobre

dalle ore 15:30 alle 16:30