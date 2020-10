Asp di Catanzaro, pubblicato bando per gli infermieri nelle scuole

Porta la data di oggi il bando per il conferimento di 64 incarichi di collaborazione per gli infermieri, da assegnare agli istituti scolastici della provincia di Catanzaro. L’avviso, pubblicato sul sito dell’Asp di Catanzaro, risponde a quanto dichiarato dalla Governatrice Santelli qualche settimana fa, la quale si è detta pronta a voler dotare «ogni scuola di un infermiere» in grado di affrontare la problematica legata al Covid – 19.

I requisiti per poter accedere alla selezione sono il possesso di un Diploma di Laurea di primo livello in Infermieristica o altri ed essere iscritti all’albo professionale; le domande possono essere presentate entro dieci giorni a partire da domani e il contratto sarà un co.co.co. con decorrenza immediata, valevole fino al 31 dicembre di quest’anno (a meno che l’emergenza Coronavirus non venga prolungata).