Coronavirus provincia di Catanzaro: casi a Torre di Ruggiero. Restrizioni del sindaco di Chiaravalle relative al suo territorio

Nuovi casi di Coronavirus in provincia di Catanzaro e in particolare a Torre di Ruggiero. La notizia è stata diffusa da sindaco del vicino comune di Chiaravalle Domenico Donato che in un video su Facebook ha parlato di tamponi da effettuare nelle prossime ore a soggetti presumibilmente entrati in contatto con questi neocontagiati.

Intanto il primo cittadino ha emanato ordinanza con cui chiude cautelativamente parchi gioco, campo sportivo del centro del Catanzarese nonchè vieta funerali e visite funebri a casa e alle camere di commiato. Sospesa anche la disputa della gara di calcio in programma domani. In alto il video di Donato.