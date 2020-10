Nuovo ricovero in terapia intensiva, è una donna di 62 anni

C’è un nuovo ricovero nella Terapia intensiva covid del Policlinico “Mater Domini”. Si tratta di una donna di 62 anni, le cui condizioni si sono aggravate nella giornata di oggi, e che è stata trasferita, già intubata, dal reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Pugliese”.

Salgono quindi a due i pazienti ricoverati nella Terapia intensiva covid del policlinico, che può contare su sei posti complessivi, e che nei giorni scorsi ha ricevuto dall’Azienda il personale sanitario necessario a garantire la piena operatività del reparto.

Con l’aumento dei contagi, aumenta la preoccupazione per la capacità complessiva delle strutture catanzaresi di trattare pazienti covid che, per la gravità delle condizioni, necessitano di trattamento per l’insufficienza respiratoria.