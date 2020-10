Coronavirus Catanzaro, sale a tre il numero dei ricoverati in Rianimazione al Policlinico

Aumenta il numero di pazienti Covid 19 in Rianimazione al Policlinico Universitario Mater Domini di Località Germaneto a Catanzaro.

Dopo il ricovero di ieri sera di una 62enne residente in provincia e trasferita dal reparto di Malattie Infettive del Pugliese-Ciaccio stesso percorso oggi per un uomo di 56 anni sempre in cura fino all’aggravamento delle sue condizioni nell’unità del nosocomio catanzarese diretta dal professore Cosco.

Sono quindi tre, e con una età media relativamente bassa, i pazienti più gravi affetti da Coronavirus in cura dalle strutture sanitarie del capoluogo.