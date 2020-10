Coronavirus Catanzaro, positivo Oss del Policlinico. E’ in isolamento domiciliare

Nuovo caso di contagio di coronavirus nel personale sanitario di servizio al Policlinico Mater Domini di Catanzaro. A risultare positivo un operatore socio sanitario del day hospital della struttura di località Germaneto.

Secondo quando si è appreso la situazione al momento sarebbe sotto controllo anche se ovviamente è scattata immediatamente la procedura prevista in questi casi anche per effettuare il tracciamento contatti sia all’interno che all’esterno del policlinico.

In queste ore il personale viene sottoposto a tampone e i primi risultati sono confortanti. E’ stata disposta la sanificazione delle zone dell’edificio in cui l’oss ha operato. L’operatore contagiato è al momento asintomatico e in isolamento domiciliare.