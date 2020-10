Covid: Cgil,Cisl e Uil Calabria a Speranza,’ urge incontro’

CI segretari generali calabresi della Cgil Angelo Sposato, della Cisl Tonino Russo e della Uil santo Biondo hanno scritto al ministro della salute Roberto Speranza per sollecitare un incontro urgente “in prossimità – affermano – della scadenza del decreto Calabria”. Sposato, Russo e Biondo che richiamano “l’incontro a suo tempo concordato per una disamina congiunta delle diverse problematiche afferenti il diritto alla salute, della emergenza covid19”, sottolineano la necessità di un nuovo incontro “alla luce anche della grave situazione che si è determinata nella nostra regione”. “Ora più che mai – sottolineano i segretari generali calabresi di Cgil, Cisl e Uil – serve un grande senso di responsabilità per gestire una fase emergenziale che suscita grande preoccupazione”. (ANSA).