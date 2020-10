Effetto domino Covid-19, sanificazione in più edifici pubblici lametini

Mentre sull’albo pretorio del Comune di Lamezia Terme ad ora i nuovi positivi sarebbero solo 3 (un uomo e due donne), con 4 persone in quarantena preventiva poiché reputati contatti, ad effetto domino si registrano la chiusura di strutture pubbliche per sanificare i locali frequentati da possibili positivi.

Dopo il Tribunale e la sede dell’Inps, medesima sorte sarebbe toccata anche all’Agenzia delle Entrate e al Centro di Neurogentica, così come lezioni sospese domani anche al liceo scientifico Galileo Galilei per le operazioni di sanificazioni.

Numeri quindi che sono attesi in aumento nel corso della giornata, in attesa che il Comune sopperisca alla mancanza di comunicazioni univoche ed ufficiali non fornite dall’Asp.