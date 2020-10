Fisioexpress: il centro di fisioterapia “top” è nel quartiere Lido

Entri e ti accorgi che non è uguale. No, non è come gli altri centri di fisioterapia. Fisioexpress è un ambiente familiare che riesce a mettere insieme anche competenza e professionalità. Curare i pazienti non è un lavoro ma una missione, un mood di vita legato all’eleganza della struttura e ad uno spirito di collaborazione tra il “capitano” e i suoi collaboratori che somigliano ad amici di lunga data che stanno insieme per realizzare un sogno e la missione di vita.

Aiutare gli altri è un’esigenza. In via Giovanni Caboto, nel quartiere Lido, Fisioexpress si presenta come se fosse un bellissimo centro benessere e invece è un centro di cure e riabilitazione. Lo guardi da fuori e ne rimani sorpreso, entri e ne rimani folgorato. Perché ci sono attrezzature di ultima generazione che puoi trovare solo qui. Ed è bello sapere e capire che nella tua ora di terapia incontri un anziano con dolori alla schiena; la donna che deve recuperare da un intervento chirurgico; l’atleta che fa la corsa contro il tempo per recuperare in vista della partita di domenica. E si diventa famiglia.

LO STAFF

Tutto merito di Luca Iannelli , proprietario di Fisioexpress che ha messo in piedi la sua casa dopo esperienze decennali in centri di primo livello. La novità assoluta, oltre alla formazione del gruppo squadra già descritto, sono attrezzature e visite con cure a domicilio. Di questo se ne occupa lo stesso grande “capitano” ma anche la splendida Martina Procopio che deve fare i conti con la segretaria Giovanna Marzano che, in barba alla sua laurea in giurisprudenza, prende e spunta appuntamenti per 14 ore al giorno. Non è finita qui. Da Fisioexpress c’è anche la dottoressa Natascia Badolato , biologa e nutrizionista, che aiuta i pazienti a dimagrire per loro scelta individuale o per la necessità di dover perdere peso e migliorare la propria vita.

I SERVIZI E LE ATTREZZATURE

Fisioexpress fa tutto. Tutto quello che prevede cure riabilitative. Ma oltre a puntare sulla professionalità di Luca e Martina può contare su attrezzature ultra moderne, alcune di esse assolute novità in Calabria.

Tecar Terapia, riabilitazione strumentale di ogni tipo, riabilitazione neurologica, ortopedica e sportiva. Linfodrenaggio manuale, riabilitazione del pavimento pelvico, riabilitazione respiratoria.

LA NOVITA’ ASSOLUTA: Fisioexpress ha anche un sistema laser ad altissima potenza (20 watt) a scansione robotizzata e termo telecamera integrata che può raggiungere i tessuti interessati fino in profondità, intervenendo con precisione sul punto da trattare monitorando l’andamento della ripresa. La ciliegina sulla torta è la riabilitazione ecoguidata con qualsiasi tipo di trattamento, manuale o strumentale.