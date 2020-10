Anche per Pentone primo caso di positività al Covid-19

Ieri sera il primo cittadino, Vincenzo Marino, ha informato la cittadinanza con una diretta facebook che l’ Asl di Catanzaro ha constatato “caso di positività di tipo asintomatico“. Conseguenza: isolamento per soggetto interessato e per congiunti più vicini.

Il sindaco ha precisato che “è ingiusto trattare le persone come untori” e ha rammentato che “è il momento del senso civico del rispetto convinto delle regole comunitarie”. Già partito il tracciamento: poche ore per sapere livello del contagio.