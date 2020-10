Aule vuote oggi presso scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, site tutt’ e due in via Tirana a Cropani Marina.

A deciderlo in via precauzionale è stato il primo cittadino di Cropani Raffaele Mercurio per caso di positività di un familiare con alunno della scuola primaria.

Come da prassi, partira’ tracciamento contagi per capire entita’ della diffusione del virus Sars cov-2.

La pandemia preoccupa e non poco i cittadini della provincia di Catanzaro.