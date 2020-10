Pugliese Ciaccio, cambia la procedura di recupero dei ticket non pagati

L’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro comunica che la procedura di recupero dei tickets non pagati per codici di accesso al pronto soccorso bianchi e verdi, subirà delle variazioni, per tutto il periodo di durata del DPCM del 24 ottobre 2020, per effetto delle misure di contenimento del contagio da Virus Covid-19 introdotte dalla legislazione nazionale nonché dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

In particolare al fine di evitare pericolosi assembramenti e limitare gli spostamenti nonché gli accessi in ambienti ospedalieri, i cittadini potranno richiedere informazioni inerenti la procedura in oggetto mediante contatto telefonico, i martedì ed i giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 ai seguenti numeri telefonici 0961883951/0961883953/0961883955.

Gli utenti interessati potranno’ inoltre inviare richieste di sgravio e documentazione inerente a mezzo fax ai numeri 0961883061/0961883953.

Comunicazioni, invio di documenti e richieste di sgravio o di chiarimenti inoltre potranno essere inviate all’indirizzo PEC : ticketps@pecaocz.it