Scuole e contagi: questo pomeriggio riunione per fare il punto della situazione

Si ragiona sull’ipotetica chiusura delle scuole a Catanzaro per contenere il rischio del contagio ma intanto a dover chiudere è il Comune per una sanificazione straordinaria in seguito alla positività (ancora comunque non comunicata ufficialmente) di un dipendente. I locali di Palazzo de Nobili saranno chiusi. Mentre per il pomeriggio il sindaco Sergio Abramo ha convocato una riunione con i vertici sanitari e autorità regionali per fare il punto della situazione sulle scuole.