Coronavirus a Gimigliano, il sindaco chiude le scuole sino a data da destinarsi

Scuole chiuse fino a data da destinarsi nel Comune di Gimigliano a causa dell’aumento di casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha deciso il sindaco Laura Moschella. In una nota pubblicata dalla pagina Facebook del Comune si fa notare che state chiuse a titolo precauzionale, al fine di avere un quadro chiaro della situazione dei contagi nella nostra comunità.

Siamo in attesa sia dei tamponi che stanno effettuando presso la RSA di Porto (dove sono stati accertati alcuni contagi ndr), sia dei tamponi che verranno effettuati nei contatti più stretti della persona contagiata. Si tratterrà di avere pazienza alcuni giorni, per avere un quadro chiaro. Nel contempo, si comunica che è un altro caso positivo è stato accertato in località Buda e si attende di effettuare altri tamponi”.