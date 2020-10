Coronavirus

Rischio Covid: Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo, sanificazione e rinvio delle Cresime

Il parroco, positivo ad un test rapido e ancora in attesa del tampone Asp per stabilire o meno il suo contagio, è ora in isolamento volontario. E' in buone condizioni

Riaprirà questo pomeriggio dopo la sanificazione la chiesa Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo nel quartiere Lido di Catanzaro. Il parroco Don Rino Grillo è attualmente in isolamento volontario. Ieri, infatti, dopo aver accusato lievissimi sintomi si era sottoposto a un test rapido Covid 19 che da solo non basta ad accertare il contagio, risultando positivo. Dopo aver contattato l’Asp è ancora in attesa che gli venga effettuato il test molecolare che confermi o meno la positività al virus. Il sacerdote è in buone condizioni e dalla sua abitazione fa sapere che la sanificazione della chiesa e il rinvio delle cresime previste per venerdì e sabato hanno solo uno scopo precauzionale per tutelare la salute dei parrocchiani. Secondo quanto si è appreso i suoi familiari, sottoposti anche loro per il momento solo a tampone rapido, sono invece risultati negativi.