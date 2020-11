Riccio: “La politica mandi a casa manager e burocrati colpevoli del disastro covid”

Delle due l’una. O la politica sta falsificando i numeri della pandemia di cui ha già ammesso di non avere più il polso del tracciamento, per acquistare potere e mantenersi un posto al governo, a tutti i livelli, evitando di occuparsi di altre cose, oppure , nonostante i mesi di tregua che il virus ha dato, non si è stati capaci di programmare, decidere, mettere in sicurezza la popolazione. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del consigliere comunale Eugenio Riccio.

Il discorso riguarda l’intero Paese, ma noi dobbiamo guardare dentro casa nostra. E allora ci sembra arrivato il momento di iniziare a svuotare centri di potere fini a se stessi. A casa manager e burocrati che hanno sottovalutato la possibilità di un possibile acuirsi della pandemia subito dopo l’estate restando con le mani in mani e non realizzando nulla .

CENTRO COVID CALABRIA

Pensiamo al centro Covid regionale di Catanzaro, le mancate assunzioni di medici infermieri e tecnici di laboratori, il mancato raddoppio delle terapie intensive. I soldi della Banca d’Italia non spesi , il mancato acquisto dei macchinari per processare un maggior numero di tamponi, la disorganizzazione totale negli uffici predisposti al tracciamento causa anche esiguità personale . Tutte cose realizzate in altre regioni italiane ma non in Calabria . E non basta qualche nota stampa estemporanea ed occasionale di qualche deputato per lavarsi la coscienza. La politica deve FARE , soprattutto se si è maggioranza , si faccia coraggio, la politica, e mandi a casa gli autori di cotanta disorganizzazione. Lo sI faccia in maniera bipartisan iniziando dai livelli apicali, Cotticelli Belcastro e Zuccatelli. Avranno i nostri politici gli attributi, a iniziare dal presidente Spirli, di emulare in autorevolezza i leader nazionali Salvini, Meloni e Di Maio?