Nursing Up, infermieri in piazza: “Aumento dello stipendio per essere allineati ai colleghi europei”

Chiedono una indennità che li portino al livello della media degli stipendi dei colleghi europei. Almeno un aumento di 500 euro per essere allineati con infermieri tedeschi e inglesi. Per questo motivo oggi il sindacato Nursing up dell’ Ospedale Pugliese Ciaccio ha manifestato davanti il nosocomio cittadino alla presenza del segretario provinciale Vito Mellace. Una manifestazione che in Italia ha portato in piazze oltre 400mila infermieri italiani.