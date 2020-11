S. Anna Hospital: niente stipendio di settembre ai dipendenti. Ora in agitazione

Ha dichiarato lo stato di agitazione il personale dipendente del Sant’Anna Hospital, la clinica catanzarese considerata un’eccellenza nella cardiochirurgia, il cui management è finito coinvolto nell’inchiesta “Cuore Matto” della Guardia di finanza per i rimborsi percepiti a fronte di presunti falsi ricoveri in terapia intensiva coronarica. L’indagine ha portato all’applicazione di misure interdittive e sequestri per oltre 10 milioni di euro. Una situazione che ha avuto ripercussioni sul personale, che nel corso di una riunione ha chiesto all’azienda il pagamento degli stipendi del mese di settembre, o l’attivazione degli ammortizzatori sociali.

I rappresentanti del CDdSa in una lettera al management aziendale hanno comunicato l’intenzione di valutare la possibilità di incrociare le braccia per le attività di assistenza in elezione, quindi programmate.

In ogni caso i dipendenti, con grande senso di responsabilità, assicurano l’assistenza dei pazienti attualmente ricoverati fino alla loro dimissione e ad eventuali urgenze cliniche non procrastinabili, considerato che nella clinica si eseguono delicati interventi di cardiochirurgia.

I lavoratori evidenziano come arrivare alla fine del mese per molte famiglie sia un’impresa impossibile, a maggior ragione in questo periodo di crisi economica.

Secondo i rappresentanti del personale non è possibile accettare che centinaia di dipendenti, non sottoposti ad alcuna indagine della magistratura, possano pagare il prezzo di una situazione alla quale sono totalmente estranei, e senza avere certezza delle prospettive future.

Il comitato rimarrà in assemblea permanente in attesa di sviluppi positivi.