Nella Calabria da zona rossa si scrive un’altra piccola pagina di buona sanità

Il governo impone un nuovo lockdown alla Calabria attestando l’inadeguatezza del suo sistema sanitario a fronteggiare la risalita dei contagi, eppure proprio nel capoluogo si sta scrivendo un’altra piccola pagina di buona sanità che dimostra, tra mille problemi e ritardi, come la nostre strutture siano capaci di dare assistenza di qualità anche a pazienti di altre regioni.

Nell’aprile scorso è rimbalzata sugli organi di informazione nazionali la notizia della guarigione dei due pazienti di Bergamo curati nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale “Pugliese”, oggi la buona notizia riguarda la paziente arrivata in gravi condizioni da Foggia per essere curata nel reparto di Terapia intensiva Covid del Policlinico “Mater Domini”. La condizioni della donna, di 56 anni, che era arrivata in elisoccorso dal policlinico di Foggia, avevano reso necessario il trattamento con l’Ecmo, una macchina che consente l’ossigenazione del sangue attraverso la respirazione extracorporea. Il reparto di Terapia intensiva del policlinico di Catanzaro è l’unico centro del Sud che tratta in Ecmo pazienti covid.

Grazie alle cure dell’équipe diretta dal prof. Federico Longhini la donna ora sta meglio, è ancora assistita con il ventilatore ma è stata staccata dall’Ecmo e respira con i propri polmoni.