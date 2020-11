Emergenza covid, Asp pronta ad assumere 200 persone

Cardiologi, pneumologi, infettivologi e medici di altre specialità, medici per il 118, Oss, infermieri ed addetti all’attività di sanificazione, per un totale di oltre 200 persone che l’Asp di Catanzaro si prepara ad assumere con contratti a tempo determinato o libero professionali, della durata di circa due mesi e mezzo: da metà novembre e sino a fine gennaio. È quanto si legge nella delibera n°733 del 3.11.2020 della Commissione Straordinaria finalizzata a «contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nell’ambito della rete di assistenza territoriale di competenza dell’Asp di Catanzaro» come titola il documento, appunto.

Gli incarichi avranno durata fino al 31.01.2021 «salvo differimento del termine di scadenza o di eventuale proroga in ragione del perdurare dello stato di emergenza e, viceversa potrebbero terminare prima ove si venissero a determinare le condizioni di cessazione dell’emergenza stessa» si legge nell’atto. La spesa per queste assunzioni “extra” verrà «imputata sui competenti conti di bilancio per l’emergenza, con l’utilizzo della copertura finanziaria autorizzata dalla Struttura Commissariale della Regione Calabria con DCA n°103/2020 e 136/2020».