Anpi: “Sulla sanità in Calabria assistiamo ad uno scaricabarile insopportabile”

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Questo dice l’articolo 32 della Costituzione e da qui partiamo per esprimere le nostre preoccupazioni per quanto sta avvenendo nella nostra regione in queste ore.

Al netto delle varie posizioni politiche e delle speculazioni elettoralistiche, che sulla sanità dovrebbero essere evitate, assistiamo ad uno scaricabarile insopportabile sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto approntare il piano anti covid e non solo. Non si possono tenere due milioni di abitanti in questa situazione di precarietà.

Alle tante incertezze – economiche e sociali già presenti – i calabresi non possono vivere eternamente con l’incubo della mancanza di cure. Non chiediamo altro se non che almeno il diritto costituzionale alla salute venga rispettato e attuato.

Mario Vallone

Coordinatore ANPI Calabria