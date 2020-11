I baci alla francese di Zuccatelli e i social che non perdonano

Il video impazza ormai sui social ed è sciocco e supponente non renderne conto. Lo ha postato il Collettivo Femin – Cosentine in lotta. Una loro delegazione nella scorsa primavera era andata in delegazione da Giuseppe Zuccatelli, allora commissario ad interim (pure) dell’Asp di Cosenza, per chiedere la riapertura dei consultori chiusi per l’emergenza Covid. Nel promettere la pronta riapertura, l’attuale supercommissario calabrese alla sanità ha elargito la sua lezione di igiene, profilassi e controllo dell’epidemia: “Le mascherine non servono a un cazzo… Sapete cosa serve per controllare il virus? La distanza”.

E lo ripete, gridandolo ancora più forte: “LA DISTANZA”. Per arrivare poi a un brano che neanche Erika Jong in “Paura di volare”: “Ma lo sapete cosa bisogna fare per beccarsi il virus? Devi stare con me per quindici minuti e baciarmi con la lingua in bocca, altrimenti non te lo becchi. Le gocce di saliva ti devono arrivare per minimo 15-20 minuti addosso”.

Ora il fatto che Zuccatelli sia positivo al virus e in quarantena nella sua casa di Cesena, porterebbe a un sillogismo ardito, che il Supercommissario in tempi abbastanza recenti abbia dato luogo alla performance linguale così efficacemente perorata davanti a un pubblico ristretto e forse ritenuto, per stereotipi datati ma duri a morire, competente. Ma a parte questo, è chiaro che i video, i filmati, i post sui social non giocano in favore dei manager della sanità calabrese. Gli esempi ormai si contano numerosi e tutti sono più esilaranti – o tragici, dipende – rispetto ai precedenti.

A sua giustificazione Zuccatelli potrebbe invocare la non perfetta conoscenza, a marzo scorso, dei meccanismi di trasmissione del virus e soprattutto sull’utilità, scientificamente provata, dell’uso delle mascherine. Però questa necessità di limonare per quindici minuti ai fini dell’infezione, francamente, porterebbe alla bocciatura clamorosa di qualunque studente di medicina all’esame di igiene.

Da allora, molta acqua è passata sotto i ponti. Adesso, siamo convinti che il nuovo Commissario, nominato ieri sera dal Consiglio dei ministri, ha perfetta conoscenza delle dinamiche virali, anche per esperienza diretta. Certo è che si è già alzato il fuoco di sbarramento da parte di tutti gli esponenti del centro destra che hanno ritenuto di commentare a caldo la nomina: Wanda Ferro, Gianluca Gallo, Fausto Orsomarso. Si attende la voce di Nino Spirlì, convocato a babbo morto, quando già si era deciso tutto, aggiungendo beffa al supposto danno, secondo l’opinione corrente da quelle parti dello schieramento politico. Alla luce di quanto conosciuto solo pochi minuti dopo, sono chiare le raccomandazioni porte da Dominico Tallini al partente Spirlì: “Non accettare nomi già passati per la Calabria e non compresi nella griglia di esperti da cui attingere per scegliere i manager della sanità”.

A parte ogni altra considerazione, anche questi scampoli di vita pubblica ci dicono quanto ormai la realtà superi la fantasia, quanto i retroscena contino più di quanto si offre sul palcoscenico, quanto il tempo reale ormai sopravanzi l’orologio della politica. Anche il Consiglio regionale di ieri, pur convocato in somma urgenza, era già sorpassato all’atto del suo inizio. Parole al vento, si potrebbe dire, mozioni che non smuovono nulla, se non le particelle virali che sono nell’aria e che, minacciose, conquistano terreno anche in Calabria.