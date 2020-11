Ha problemi al cuore ma resta in attesa del risultato del tampone: l’odissea di Domenico

Si presenta al Pronto Soccorso del Pugliese- Ciaccio di Catanzaro con febbre alta e dolori al petto, ma nessuno lo curerà finché non arriveranno i risultati del tampone. È quanto sta vivendo in queste ore Domenico, 28 anni, di Simeri Crichi la cui odissea è cominciata nella serata di ieri.

Premettendo che già lo scorso dicembre il giovane era stato ricoverato per una miocardite che lo aveva costretto per cinque giorni in terapia intensiva e i restanti dieci in reparto e che, i sintomi principali erano proprio febbre alta e dolori al petto, quando qualche giorno fa questi si sono ripresentati Domenico ha cominciato ad allarmarsi. Tuttavia temendo di aver contratto il Covid-19 si è isolato dal resto della famiglia ed ha iniziato a curarsi alla meglio. Niente da fare: la febbre non scende e il dolore al petto si fa sempre più intenso. Decide di recarsi in ospedale. Quando arriva ha la febbre e giustamente lo indirizzano alla tenda pretriage per sottoporlo a tampone, all’accettazione dicono a Domenico che il risultato arriverà «tra sette/otto ore» aggiungendo che si è «fatto tardi, è inutile che aspetti, torni a casa e si ripresenti domattina». Dolorante e con la febbre Domenico accetta il consiglio. Stamani, con il dubbio di essere positivo al virus resta in attesa a casa di qualche notizia e da quel momento comincia a telefonare al nosocomio cittadino per avere l’esito del suo tampone; nelle continue telefonate finalmente riesce a parlare con qualcuno della tenda pretriage anche se «non so chi ha risposto al telefono, se un medico o un assistente» afferma l’uomo. La persona gli spiega che «il laboratorio sta ancora processando i tamponi di sabato e per il suo deve ancora attendere». A quel punto Domenico chiede se l’iter per processare i tamponi che arrivano dal Pronto Soccorso è lo stesso per tutti o se chi ha delle patologie urgenti può avere la precedenza, ma a questa domanda non ottiene risposta.

Domenico, temendo la positività si reca in due laboratori privati e fa il tampone. Dopo poche ore gli esiti sono entrambi negativi.

Al risultato negativo del secondo tampone, oggi pomeriggio, Domenico ritorna al Pronto Soccorso con in tasca i referti dei laboratori privati e chiede: «Non ho il Coronavirus, mi curate?». No. In realtà non lo fanno nemmeno entrare dalla porta perché ha la febbre e perché ha valore solo il tampone molecolare effettuato in ospedale. Fuori dal Pronto Soccorso chiama Polizia e Carabinieri ma nessuno dei due dicono di poter intervenire.

Il giovane adesso comincia ad avere paura. Sta male, ha la febbre ed è preoccupato. Lui ha già avuto problemi di cuore, per cui fa un giro di telefonate a cardiologi di tutta la provincia chiedendo di essere visitato «a pagamento». Niente, a quanto pare nessuno visita più nemmeno in studio.

Sconfortato Domenico se ne torna a casa, senza avere delle risposte, delle certezze e aspetta di capire cosa succederà. L’unica cosa che gli viene in mente di fare, a questo punto, è quella di contattare la nostra redazione.