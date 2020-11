Commissariamento, anche Cambiavento auspica un coinvolgimento di Gino Strada

Nel pieno della sua crisi più dura, – si legge in una nota del movimento Cambiavento – stretta tra disastro sanitario, aumento dei contagi, emergenza economica e sociale, la Calabria ha assistito sgomenta in questi giorni ad uno spettacolo raccapricciante. Da un parte le strumentalizzazioni continue di un centrodestra affamato di potere e dall’altra la farsa di un commissario totalmente inadeguato alla situazione.

In questo scenario la nomina di Zuccatelli ha rappresentato uno schiaffo alla popolazione, non tanto e non solo per i famosi video negazionisti ma soprattutto per la decisione di continuare su una via che si è rivelata totalmente inadeguata. Non è una questione solo di competenze, come non è una questione di esprimere una preferenza (non tocca a nessuno di noi valutare il merito dei curricula) per questo o per quel manager, per un soggetto che arrivi da lontano o per uno dei tanti bravi medici che si prodigano per far funzionare il sistema sanitario calabrese.

E’ che oggi serve – è urgente, è necessario – una scelta di radicale discontinuità con il passato, ovvero serve scegliere una persona che abbia acquisito sul campo le stellette della trasparenza, del disinteresse, della estraneità a qualunque logica di potere, una persona che sappia affrontare l’emergenza e sappia dare risposte chiare ed efficaci. Serve una persona che sappia essere al tempo stesso simbolo e garanzia, che sappia assicurare il diritto alla salute e il diritto ad una sanità ripulita dai clientelismi, dalle sacche di interesse e di corruzione.

Quella persona c’è, e ha un nome potente: Gino Strada Lo si nomini subito, si ponga così rimedio agli errori e alle incertezze di questi mesi e si apra una pagina davvero una nuova. Una pagina breve, legata all’emergenza che viviamo ma pronta ad essere richiusa quando tutto sarà tornato a normalità. Ci si affidi a Gino Strada, alla sua straordinaria generosità, per superare questo momento, per ripulire e rilanciare la sanità pubblica e poi si restituisca la sanità ai calabresi. Ai cittadini, non ai privati”,