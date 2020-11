S.Anna Hospital, Fpcgil: no ad astensione attività. Richiesto incontro urgente

Le dinamiche innescate dalla ripresa pandemica – ricorda in una nota il sindacato FpCgil – stanno mettendo sotto stress tutte le strutture sanitarie calabresi, sia esse pubbliche che private. Incrociare le braccia ed invitare gli operatori del Sant’Anna Hospital ad astenersi dalle attività lavorative in un momento così delicato, al netto delle modalità con cui viene fatto l’invito stesso, ci appare inadeguato da un lato e del tutto inopportuno dall’altro.

Restano tutti in piedi i disagi economici ed organizzativi cui sono costretti tutti gli operatori e per i quali va trovata immediata soluzione. La FP CGIL, nel prendere le distanze da iniziative che potrebbero mettere a rischio i lavoratori e l’utenza fragile del Sant’Anna Hospital invita l’azienda, il custode amministrativo giudiziario Maria Luisa Campise e il prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta a voler convocare con urgenza un incontro di merito per definire tempi certi per l’erogazione degli emolumenti dovuti e modalità organizzative sicure e certe per tutti gli operatori