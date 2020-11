Botricello, i casi positivi scendono a 43. Tra i guariti anche il sindaco Ciurleo

Buone nuove sul fronte Covid-19 dal Comune di Botricello. I casi positivi scendono dai 49 di ieri ai 43 di oggi (-6) e tra i guariti anche il primo cittadino Michelangelo Ciurleo il quale, in un video diffuso su Facebook poche ore fa ha annunciato di aver «superato questa malattia»: negativi entrambi i tamponi effettuati, uno presso un laboratorio privato, l’altro all’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

«Riprendo il mio posto a tutela della comunità botricellese – ha continuato il sindaco – e voglio tranquillizzare i cittadini che continueremo a monitorare la situazione con correttezza e trasparenza. Oggi abbiamo raggiunto un risultato importante, quello del contagio zero e ci siamo riusciti isolando completamente i casi positivi, quelli sospetti e chiudendo le scuole, grazie anche alla collaborazione di tutti». In conclusione Ciurleo ha ricordato ancora una volta ai suoi concittadini l’importanza del rispetto delle regole di distanziamento e non assembramento, proprio in virtù del fatto che «stiamo piano piano uscendo dalla situazione grave che abbiamo vissuto nelle scorse settimane e dobbiamo cercare di continuare in questo modo. Ho ripreso il mio posto e sarò sempre al vostro fianco per cercare di tutelarvi».

Dall’amministrazione fanno altresì sapere che ci sono circa un centinaio di residenti in attesa del responso del tampone da parte dell’Asp e che stanno facendo il possibile per ottenere risposte al più presto, così da svincolare dall’obbligo di quarantena chi l’ha terminata a sta bene.