Disposizioni anticontagio, controlli della polizia locale sul territorio di Catanzaro

Gli agenti della Polizia locale di Catanzaro hanno effettuato, dall’ultimo weekend fino a mercoledì scorso, 170 controlli sugli spostamenti dei cittadini, constatandone le motivazioni, e 18 verifiche nei locali di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Dall’attività di presidio, messa in campo su input del sindaco Sergio Abramo, non si sono, inoltre, registrati episodi di assembramenti che potessero generare criticità.

Si ricorda che, all’interno dell’area rossa, è vietato ogni spostamento, sia nello stesso Comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione delle uscite motivate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.

Inoltre, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Non è consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, né nelle adiacenze degli stessi.

L’ingresso e la permanenza da parte dei clienti sono possibili esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Sono, comunque, vietati gli assembramenti ed il consumo in prossimità dei locali.