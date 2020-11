Coronavirus, in lieve diminuzione l’indice di contagiosità in Calabria

E’ in lieve calo l’indice di trasmissibilità di contagio Covid in Calabria secondo l’ultimo rapporto Iss-Ministero della Salute aggiornati all’11 novembre. L’Rt è ora a 1.30 (1.38 in prospettiva) in calo rispetto all’1.6 del precedente rapporto.

Aumenta invece la percentuale di occupazione di letti nei reparti che, per quanto riguarda quelli ordinari siamo al 35% (soglia critica 40). Vanno meglio invece i numeri per le terapie intensive con una occupazione del 13%. Il rischio nella nostra regione rimane comunque alto secondo il rapporto.

Ecco gli indici di trasmissione del contagio (Rt) di ciascuna regione a 14 giorni (prima colonna) e la stima di Rt puntuale che determina lo scenario. In entrambi i parametri la regione che risulta avere l’Rt piu’ alto e’ la Toscana con 1.8. Di seguito nel dettaglio: Abruzzo 1.35 (1.34), Basilicata 1.63 (1.64), Calabria 1.3 (1.38), Campania 1.58(1.62), Emilia Romagna 1.4(1.4), Friuli V.G. 1.47(1.42), Lazio 1.04(1.04), Liguria 1.2(1.1), Lombardia 1.61(1.46), Marche 1.35(1.55), Molise 1.32(1.31), Piemonte 1.37(1.31), Pa Bolzano 1.55(1.59), Pa Trento 1.32(1.3), Puglia 1.45(1.44), Sardegna 1 (1), Sicilia 1.18(1.13), Toscana 1.81(1.8), Umbria 1.43(1.43), Valle d’Aosta 1.5(1.74), Veneto1.29(1.26).