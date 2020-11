Posti letto Umg, Parentela risponde a Torti: “Mi riferivo a resistenze del Rettore”

“Mi dispiace per la reazione del professor Torti, primario di Malattie infettive del policlinico universitario di Catanzaro”. Così su Facebook il deputato M5s Parentela risponde al primario che non aveva gradito un post Facebook del parlamentare pentastellato e riguardante l’attivazione dei nuovi posti letto Covid nella struttura di località Germaneto. “So benissimo che il Mater Domini tratta dallo scorso marzo alcuni pazienti Covid. Ma so altrettanto bene che, mentre gli altri ospedali hub della Calabria erano sotto enorme pressione, a lungo e con ostinazione il rettore dell’Università di Catanzaro aveva rifiutato di concedere nuovi spazi per posti Covid a Germaneto, nel pieno della pandemia.

A seguito di varie pressioni, tra cui le mie, ha ceduto. Questo è vero, noto (intanto agli addetti ai lavori) e non molto bello. Intanto, grazie agli sforzi di varie coscienze, non solo politiche, si è risolto un problema, un balletto che durava da troppo tempo e che mi auguro non accada mai più.

A tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Covid va la mia gratitudine e la mia stima”