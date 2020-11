Sanità Calabria, Morra ribadisce: “Con Strada la possibilità di cambiare”

“La Calabria si trova in zona rossa soprattutto per i dati assolutamente negativi di uno dei famosi 21 criteri di valutazione, quello relativo alla sua offerta sanitaria. Dal 2010 tutti i commissariamenti, per motivi che ora non serve indagare, hanno mantenuto, se non peggiorato, una situazione gia’ penalizzante, drammatica, in partenza. Ora c’e’ la possibilita’ di cambiare. Ora” Cosi su facebook il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, pubblicando una foto del fondatore di Emergency, Gino Strada.