Commissario Sanità Calabria, Giuseppe Zuccatelli si è dimesso

Lo avevo detto questa mattina nel corso di interviste televisive Giuseppe Zuccatelli avrebbe lasciato spontaneamente l’incarico appena assunto, anche se non in maniera formale, di commissario ad Acta della Sanità calabrese solo in seguito a una esplicita richiesta del governo. L’invito a fare un passo indietro è arrivato nelle ultimissime ore dopo oltre una settimana di polemiche. Zuccatelli, si è quindi dimesso come lui stesso ha confermato, contattato da Catanzaroinforma. Il manager romagnolo è intenzionato a lasciare gli incarichi al Policlinico e all’Ao Pugliese-Ciaccio aziende delle quali è a sua volta commissario anche se su questo si attendono certezze. C’è ora attesa per conoscere chi prenderà il suo posto al vertice della Sanità calabrese in una fase così difficile.