Gino Strada nella squadra di Gaudio? Il medico: “Nulla è definito”

Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem Gaudio-Strada a guidare la sanità in Calabria.

Questo tandem semplicemente non esiste. Lo rende noto il medico fondatore di Emergency Gino Strada sulla sua pagina Facebook.

Ribadisco di aver dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano in Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini.

Sono abituato a comunicare quando faccio le cose – a volte anche dopo averle fatte – quindi mi trovo a disagio in una situazione in cui si parla di qualcosa ancora da definire.

Ringrazio il Governo per la fiducia e rinnovo la disponibilità a discutere di un possibile coinvolgimento mio e di Emergency su progetti concreti per l’emergenza sanitaria che siano di aiuto ai cittadini calabresi.