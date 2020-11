Pronto soccorso: paziente sospetto Covid in attesa di ricovero fermo da ore in una autombulanza

Fermo in un’ autoambulanza da questa mattina alle 10.30 in attesa di essere, se possibile ricoverato. Quello che sta succedendo in queste ultime ore a un paziente anziano residente nel quartiere Lido con sintomi sospetti riconducibili a Covid 19, trasportato al Pronto Soccorso del Pugliese-Ciaccio è un episodio che purtroppo ha altri precedenti nelle ultime settimane di emergenza Coronavirus a Catanzaro.

L’uomo, positivo al tampone rapido, secondo quanto si è appreso, è stato prelevato da un mezzo del 118 dalla struttura in cui era ricoverato e sottoposto a test molecolare di conferma, di cui si aspetta ancora l’esito, ma la carenza di posti del reparto di Malattie Infettive, sta prolungando l’attesa.

E così, nel frattempo, mentre si sta proprio mentre scriviamo provando a risolvere la situazione poiché l’anziano necessità del ricovero, l’ambulanza sosta davanti all’ingresso rallentando per forza di cose anche il lavoro ordinario del Pronto Soccorso.