Sanità, Gino Strada verso la Calabria? Ore decisive per il futuro

Potrebbero essere queste le ore decisive per il futuro della sanità calabrese.

La questione aprirà di certo anche un problema politico, ma il ministro Speranza non ha più modo di sottrarsi al fuoco di fila che arriva dagli alleati, per cui il consiglio dei ministri potrebbe dare il via alla sostituzione di Giuseppe Zuccatelli al vertice della sanità calabrese.

Se il successore sarà Gino Strada è ancora una incognita. Non che ci siano altri nomi al momento sul tavolo. Ma la politica ha sempre il suo cilindro da cui togliere le sorprese.