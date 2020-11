“Personale sanitario inutilizzato nonostante l’emergenza Covid. Perchè?”

“Personale tenuto in panchina. A far cosa? Ci piacerebbe saperlo. Ma non per soddisfare una nostra pruriginosa curiosità, ma per dare risposta a cittadini che pagano per servizi che non hanno”. Lo scrive il consigliere comunale Eugenio Riccio “Nei giorni scorsi il Giuseppe Caparello, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catanzaro, ebbe a notificare a tutte le autorità sanitarie provinciali di Catanzaro l’impossibilità e l’incapacità del suo dipartimento nella “costruzione dei contatti dei casi positivi (tracciamento)”.

Allora perché il personale del servizio di Epidemiologia, caso piu’ unico che raro in tutta Italia, e del dipartimento prevenzione non viene messo “su strada” per gestire dal punto di vista logistico tracciamenti e quarantene, così da non dover tenere chiuse in casa decine di persone che tra l’altro non sanno neanche quale è il loro reale stato di salute, con tutte le conseguenze che questo comporta.

Ha ragione il procuratore Gratteri a dire che le mafie approfitteranno dello stato di emergenza, ma vorremmo ricordare che le mafie, che ovviamente non sono più quelle armate e con la coppola di storica memoria, nelle inefficienze della burocrazia e delle istituzioni troveranno un’autostrada su cui far correre i loro loschi affari.

Pare che a nessuno interessi far finire presto lo stato di emergenza mentre nel frattempo i cittadini sono costretti a recarsi “a pagamento” dai “privati” anche per un semplice tampone.

E questo, caro dottor Gratteri, è un atteggiamento quasi più pericoloso di quello dichiaratamente mafioso.