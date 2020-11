Tamponi in ritardo: il sindaco di Botricello Ciurleo diffida le aziende ospedaliere

È passato dalle sollecitazioni alle diffide il primo cittadino di Botricello Michelangelo Ciurleo il quale, questa mattina ha indirizzato ai vertici dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, al Presidente della Regione ed al Prefetto una missiva in cui chiede perentoriamente che l’Azienda provveda a «caricare sulla piattaforma Asp l’esito dei tamponi processati sia dei positivi che dei negativi».

«Si diffida l’Asp di Catanzaro a volersi scrupolosamente attenere a quanto previsto dal DPCM e a liberare le persone, decorsi i 21 giorni dal primo tampone positivo nel caso non presentino sintomi da una settimana, procedendo alla stesura della comunicazione della liberatoria alle persone di fatto sequestrate in casa» dichiara il sindaco che nella sua lettera continua: «Tale situazione di incertezza di una persona già provata dalla malattia, chiusa in casa per molto tempo, senza sapere un esito certo del suo decorso, provoca uno squilibrio psico fisico e mentale non indifferente»; «Pertanto – chiosa Ciurleo – si chiede immediatamente di dare risposta alla presente diffida».