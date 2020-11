Petronà, due anziani malati in attesa di tampone da 5 giorni

Ci sono stati diversi casi di positività nel piccolo paese della presilana catanzarese: il protocollo sanitario dice di fare subito il tracciamento dei contagi, ma quando si plana sulla realtà non mancano gli intoppi nella sanità calabrese.

A Petronà ci sono due persone anziane che aspettano il tampone da cinque giorni.

Fossero persone giovani e forti, sarebbe stato grave ma più comprensibile. Il problema è che si tratta di persone con salute cagionevole, ora anche inappetenti e quando si incrociano più patologie il rischio è dietro l’angolo.

I familiari dei due cittadini petronesi hanno più volte sollecitato intervento Asl di Catanzaro senza ottenere alcuna risposta: famiglia in quarantena e nessun operatore si presenta per fare tampone a domicilio. Si attende per avere un tampone e si aspetta anche per avere l’esito: se il sistema non è al collasso, ci siamo vicini. Intanto altre due famiglie oggi denunciano problemi di tracciabilità e inutili attese dell’Asl.