Sanità Calabria: nodo a vertice governo,si punta a nomina in serata

Il premier Giuseppe Conte ha affrontato durante il vertice con i capi delegazione il nodo del commissario alla Sanità in Calabria: l’obiettivo è arrivare alla nomina nella riunione del Consiglio dei ministri, slittata a questa sera.

Nel corso del vertice di governo – presente il sottosegretario Riccardo Fraccaro – non sarebbe emerso, a quanto si apprende, un singolo nome, ma Conte avrebbe spiegato che è in corso una valutazione su più di un profilo. Si punta ad arrivare alla nomina in tempi brevi ma anche a non commettere altri errori.