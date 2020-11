“Grazie a voi. Non siete solo medici siete angeli”

Sette righe scritte a stampatello, a penna. Un messaggio semplice e sentito quello lasciato da una paziente di un centro della Presila catanzarese, C.R., alla breast Unit del Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Una testimonianza di soddisfazione e gratitudine per le cure ricevute.

“I chirurghi come voi non solo solo medici – si legge – ma anche degli angeli. Forse tutte le mie preghiere sono state accolte facendomi incontrare voi. Grazie a tutti per l’attenzione e per le cure rivolte verso di me”.