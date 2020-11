Nuovo commissario alla sanità della Calabria: è corsa a due tra Mostarda e Varratta

Sembrerebbe mettere tutti d’accordo il nome del nuovo commissario sulla sanità calabrese , il dottor Narciso Mostarda, sarebbe gradito al centrosinistra nazionale e centrodestra regionale e , da quanto trapela negli ultimi minuti dopo le riunioni al Governo, il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza sono orientati a chiudere l’accordo sul nome del medico laziale che attualmente dirige la Asl Roma 6.

CHI E’ NARCISO MOSTARDA

Narciso Mostarda, 58 anni, è laureato in medicina con specializzazione in neuropsichiatria infantile e management, ha prestato servizio in qualità di dirigente psichiatra alla Asl Rm/C e alla Asl di Frosinone. Nel 2009 è stato assessore del Pd nel Comune di Frosinone. Nel 2016 è stato nominato direttore generale della Asl H, la numero 6, di Roma.

AGGIORNAMENTO, PARTITA ANCORA APERTA

E’ ancora aperta la partita sul commissario alla sanità calabrese. Al Consiglio dei ministri in corso l’argomento non è stato ancora affrontato, ma il Cdm sarebbe slittato quasi di tre ore proprio per sbrogliare il nodo commissario dopo il valzer di nomi degli ultimi giorni. La corsa per ripianare i conti alla sanità calabrese, spiegano fonti di governo all’Adnkronos, in questo momento è a due: da un lato Narciso Mostarda, il medico che dirige la Asl Roma 6, dall’altro l’ex prefetto di Firenze Luigi Varratta. Si punta a chiudere nel Cdm di questa sera. Soprattutto, in passato, Varratta è stato anche Prefetto a Reggio Calabria, una realtà dunque quella calabrese che non gli è affatto estranea. La nomina del commissario avrebbe comunque generato non poche divisioni nel governo. Non sfugge ai 5 Stelle, infatti, che Mostarda nel 2009 è stato assessore in quota Pd al Comune di Frosinone.