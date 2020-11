Ripresa sanità Calabria, Mediass: “Ora o mai più”

Se non riusciamo adesso a mettere al centro il vero problema della sanità calabrese, adesso che l’attenzione nazionale è puntata sulla Calabria, adesso che si sta discutendo il decreto-bis Calabria, non ci riusciremo mai più. Dobbiamo far capire che ciò che serve ai malati calabresi è la modifica dei criteri del riparto dei fondi sanitari alle regioni per far sì che arrivino i fondi proporzionati alle malattie croniche presenti in ogni regione. Se non si fa ciò anche i prossimi commissari falliranno come i precedenti. Adesso o mai più.

Dott. Nanci Giacinto associazione MEDIASS medici di famiglia a Catanzaro