“Malattia da Reflusso Gastro-Esofageo”, congresso in webinar

Si è svolto in modalità webinar il congresso “Malattia da Reflusso Gastro-Esofageo” organizzato dai Professori Ludovico Abenavoli e Giuseppe Chiarella, nella loro qualità rispettivamente di Presidente delle sezione Calabria della Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia (SIGE) e membro del direttivo nazionale della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF). La malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE) è una patologie molto diffusa nella pratica clinica, non solo in ambito gastroenterologico ma anche audiologico.

Questa condizione può manifestarsi con sintomi molto comuni quali il bruciore e il rigurgito, ma anche con sintomi che apparentemente non sono correlati con le prime vie digestive quali tosse cronica, apnee notturne, dolore toracico non cardiaco, asma, otite media, laringiti, faringiti e altro. Prestigiosi e di alto livello medico scientifico sono state le relazioni sull’argomento. Sulla piattaforma web si sono succeduti nell’ordine i Professori Francesco Luzza, Tiziana Larussa, Amerigo Giudice, Ciro Indolfi, Licia Pensabene e Luca Steardo ed i Dott. Pasquale Viola e Corrado Pelaia. L’evento è proseguito poi con un’interessante tavola rotonda virtuale, in cui specialisti di varie branche hanno affrontato l’argomento del reflusso sotto vari aspetti. Sono intervenuti i Proff. Patrizia Doldo, Tiziana Montalcini, Nicola Lombardo, Antonia Rizzuto ed i Dott. Stefano Rodinó, Maria Imeneo e Rosario Colace. All’evento online hanno partecipato circa 1000 discenti, a sottolineare in questo periodo di distanziamento sociale, l’importanza delle nuove tecnologie di comunicazione.