Una testimonianza di efficienza dall’ambulatorio di urostomia del Pugliese Ciaccio

Un gruppo di utenti dell’Ambulatorio per urostomizzati dell’Ospedale Pugliese Ciaccio ci scrive:

“Durante questi mesi in cui il Covid-19 ha monopolizzato l’attenzione per i danni sanitari ed economici prodotti, vogliamo indicare un servizio sanitario che è sempre stato aperto e disponibili agli utenti.

L’ambulatorio, nella Unità operativa complessa di urologia, dell’A.O. Pugliese-Ciaccio per urostomizzati, pazienti prevalentemente oncologici, ha funzionato e continua a funzionare sempre di più fornendo prestazioni di alta qualità a circa 100 pazienti che vi afferiscono da tutta la Regione.

In questa nostra Calabria, così maltrattata dai media per una sanità “approssimativa”, vengono erogate prestazioni sanitarie di qualità, gratuite e in sicurezza.

Non abbiamo i robot delle Regioni del Nord, ma abbiamo personale sanitario che la vora con la massima solerzia per offrire, senza clamori, in punta di piedi, servizi ottimali al paziente”.

Come ricordano essi stessi nel messaggio che volentieri pubblichiamo, la maggior parte degli urostomizzati è risultato affetto da neoplasia vescicale, condizione clinica che può richiedere l’asportazione della vescica e la creazione di una diversione urinaria (urostomia) in modo da derivare le urine in modo diverso da quello fisiologico, con l’impiego di dispositivi di raccolta del liquido, emesso senza controllo volontario.

È una condizione cronica, che richiede la massima cura e una scrupolosa igiene nelle quotidiane operazioni di ricambio dei dispositivi, che facilitano il ritorno alla vita normale dei pazienti. Ciononostante in considerazione della continua sollecitazione meccanica della parete addominale e la stessa irritazione di contatto da parte dell’urina possono determinare l’insorgenza di complicanze di diverso genere. È nella fasi di preparazione della stomia e nella prevenzione e risoluzione di eventuali complicanza nell’uso protratto dei dispositivi che si misura la validità e l’efficienza del servizio che, a detta degli utenti, al Pugliese Ciaccio viene assolto più che egregiamente, anche in coincidenza dell’emergenza da Covid. Di questo siamo contenti e volentieri rendiamo pubbliche il loro apprezzamento. (r.n.)