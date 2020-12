Medici di base, pediatri e farmacisti: oggi è dedicata a loro la puntata di Monitor

Pediatri, medici di famiglia, farmacisti, guardie mediche hanno avuto e stanno avendo un ruolo fondamentale nell’affrontare la pandemia. Sono, infatti, i primi riferimenti di ogni cittadino costituendo quella schiera di sanitari di prossimità ai quali tutti si rivolgono.

A loro sarà dedicata la puntata odierna “Monitor”, in onda sulla nostra web tv alle ore 15. Ospite di Davide Lamanna, in studio, Vincenzo De Filippo, presidente di Federfarma Calabria. In collegamento Skype Maria Grazia Licastro, segretario provinciale FIMP (Federazione italiana medici pediatri), il dottore Raffaele Mauro, guardia medica, e il dottore Paolo Canino, medico di base. Tanti gli spunti che potranno essere proposti, come sempre, anche dal pubblico del web che potrà intervenire attraverso la nostra pagina Facebook moderata da Ugo Palmerino.