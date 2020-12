“Non mi fermo ma protesto”. L’adesione consapevole degli infermieri del Pugliese Ciaccio allo sciopero

Molti dipendenti dell’Azienda Pugliese Ciaccio avrebbero voluto partecipare direttamente al sit in tenuto da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl questa mattina davanti alla prefettura di Catanzaro nell’ambito dello sciopero del pubblico impiego indetto a livello nazionale per chiedere al governo più sicurezza sui luoghi di lavoro, lo sblocco delle assunzioni e il rinnovo del contratto collettivo nazionale in una prospettiva di rilancio della pubblica amministrazione. Molti infermieri, in particolare, hanno ritenuto necessario e responsabile rimanere nelle corsie e svolgere il loro lavoro quotidiano nell’attuale situazione di emergenza sanitaria.

A questo proposito, la segretaria aziendale Cgil Antonella Pignola vuole ringraziare “tutti i colleghi dell’Aopc che oggi hanno aderito alla giornata di sciopero rimanendo nelle corsie ma partecipando, indossando sulle divise di lavoro l’adesivo con lo slogan: “Non mi fermo ma protesto”.