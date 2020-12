Precari sanità, sit in questa mattina davanti alla Cittadella Regionale

Sit in questa mattina sotto la Cittadella regionale di località Germaneto a Catanzaro dei lavoratori della sanità, lavoratori del precariato storico e del personale entrato in servizio durante l’emergenza Covid promosso dal sindacato Usb. Hanno chiesto garanzie per il futuro e in particolare il rinnovo del contratto che per molti è in scadenza a fine anno. Richieste chiare anche al neocommissario della Sanità Guido Longo. In alto il video.