Focolaio Covid Fondazione Betania: stop ad attività ambulatoriali e riabilitazione diurna

“Si stanno adottando tutte le procedure possibili per contenere il contagio”. Provano a rassicurare dalla direzione di Fondazione Betania di via Molise nel quartiere Santa Maria a Catanzaro. In una delle strutture di residenze anziani della Fondazione è scoppiato nei giorni scorsi un focolaio di Coronavirus di cui solo prossimamente si saprà esattamente la portata e l’estensione

I contagi, che sono saliti a 42 nelle ultime ore (31 ospiti, undici operatori) va ulteriormente precisato, sono emersi da test rapidi antigenici che quindi ancora non sono inseriti nei bollettini giornalieri regionali e delle aziende ospedaliere che non comprendono tali test privati e che dovranno essere confermati da quelli molecolari che saranno effettuati dall’Asp.

Il dato potrebbe non essere definitivo visto che lo screening proseguirà nei prossimi giorni e saranno quindi testati altri dipendenti e altri ospiti delle strutture.

Su richiesta della stessa Azienda Sanitaria Provinciale intanto verranno temporaneamente sospese per ragioni di sicurezza le attività ambulatoriali e riabilitative a ciclo diurno.