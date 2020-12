Tamponi ai bambini: la mascotte della Prociv tiene loro compagnia e dispensa serenità

Questa mattina nella tenda struttura militare, sita presso il parcheggio funicolare i piccoli di due classi della scuola Primaria di Roccani, Simeri Crichi che dovevano essere sottoposti a tampone dopo un caso di positività nella scuola sono stati accolti in un modo veramente originale. Infatti i volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile città di Catanzaro in sinergia con i medici dell’ Asp e tutta la componente Militare, l’Esercito Italiano che gestisce il punto, hanno organizzato un accoglienza molto particolare ai piccoli.

La mascotte Civilino – si legge in una nota stampa – ha allietato sia genitori che piccoli sia nell’ attesa precedente al tampone sia dopo averlo effettuato facendo diventare un momento molto traumatico e difficile gestione in un qualcosa di gioioso e ludico per facilitare tutta la procedura. I bambini hanno apprezzato molto questa accoglienza perché da un iniziale momento di ansia per ciò che accadeva intorno a loro sono stati proiettati da saluti e balli sempre con il dovuto distanziamento sociale in quello che è il loro mondo fatto di serenità e sorrisi.

Il regalo più bello per tutti gli operatori presenti è stato il sorriso di ciascun bimbo e bimba che dopo aver effettuato il tampone chiedevano approvazione attraverso gli applausi di tutti per il loro coraggio e in particolar modo dal loro amico Civilino che dava un Ok con le sue grandi mani per l’ impresa compiuta”.