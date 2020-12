Vaccino anti Covid: nella prima fase sarà disponibile per circa 58mila calbrese

Sono 58.068 i calabresi che avranno priorità per la sommistrazione del vaccino anti covid nella prima fase che scatterà a gennaio non appena saranno approvati.

Il dato è stato pubblicato in una tabella del Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri contenente i numeri indicati da tutte le Regioni e riguardanti le categorie che prioritariamente dovranno essere vaccinate, vale a dire gli operatori sanitari e sociosanitari e il personale e gli ospiti delle Rsa. In Italia si parla di 1.874.323 soggetti- Una persona da vaccinare su tre si trova in due sole regioni, Lazio e Lombardia.

Nella prima le persone da sottoporre al vaccino sono 356.824, nella seconda 308.494. Ecco le altre seguono Emilia Romagna (177.186), Campania (150.366), Veneto (146.743), Piemonte (131.430), Sicilia (111.449), Liguria (72.171), Calabria (58.068), Friuli Venezia Giulia (56.713), Toscana (51.621), Puglia (49.302), Sardegna (40.050), Marche (39.334), Abruzzo (34.748), provincia di Bolzano (26.190), provincia di Trento (20.653), Umbria (16.285), Basilicata (11.425), Molise (10.853) e Valle d’Aosta (4.419).