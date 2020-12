Girifalco: allestito triage per effettuare screening ai cittadini che faranno rientro in paese

Su iniziativa dell’amministrazione comunale di Girifalco e grazie alla collaborazione di sanitari volontari e associazioni, il 22 dicembre a partire dalle ore 9, saranno effettuate le operazioni di screening Covid 19 presso il triage allestito al Campo sportivo di via Boccaccio.

Il servizio è riservato ai cittadini che, entro il 21 dicembre, faranno rientro a Girifalco. Sarà, comunque, possibile accettare prenotazioni per casi specifici.

“Per chi dovesse rientrare da fuori regione o da uno Stato estero, raccomandiamo di contattare la Polizia municipale, comunicando al seguente indirizzo pec protocollo.girifalco@asmepec.it indicando:

– Le generalità;

– La data di arrivo;

– L’esito del tampone se già stato effettuato

Chi dovesse rientrare da fuori regione o da uno Stato estero, sprovvisto dell’esito del tampone, potrà prenotarsi per farlo in data 22 dicembre presso il triage del Campo sportivo di via Boccaccio.

L’orario sarà comunicato al singolo utente tramite telefonata.

Per prenotarsi sarà sufficiente mandare una mail, entro le ore 12 del 21 dicembre, all’indirizzo: comunedigirifalco@gmail.com indicando:

– Le generalità;

– Il numero di telefono.

Si raccomanda, fortemente, ai cittadini di rientro da fuori regione o da uno Stato estero di osservare un periodo di isolamento fiduciario fino al risultato del tampone.

Grazie per la collaborazione”.